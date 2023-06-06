Аналитики посчитали, сколько денег россияне готовы заплатить за отпуск в 2023 году

Аналитики посчитали, сколько денег россияне готовы заплатить за отпуск в этом году. Что касается москвичей, то почти треть собираются потратить свыше 150 тысяч рублей. На такие же траты рассчитывают жители Петербурга, Московской и Свердловской областей и Краснодарского края.

Большинство россиян готовит от 50 до 80 тысяч рублей. А 13% опрошенных уверены, что им хватит от 10 до 30 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.