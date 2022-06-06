Вильфанд рассказал, когда начнется купальный сезон на Черноморском побережье

Купальный сезон на Черноморском побережье начнется примерно через неделю. Такие прогнозы озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Москвичи продолжают бронировать туры на лето.

Что сейчас с ценами на российских курортах? Как туда добраться? И какие варианты для отдыха можно найти поближе к Москве?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.