Сочи примет 4 млн туристов этим летом

В этом году многие туристы для отдыха по традиции выбирают Сочи. Как сообщил глава города-курорта, в Сочи ожидают около семи миллионов туристов до конца года, а за лето – четыре миллиона человек.

Впереди длинные выходные. По данным Ассоциации туроператоров России, много людей будет в Петербурге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.