Популярные у россиян египетские отели начали снижать цены. Речь идет о гостиничных сетях Rixos и Albatros.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, тарифы на размещение снизились по сравнению с началом года. Сейчас дисконт достигает 50%.

Вместе с тем, по информации туроператоров, средний чек на отдых на Красное море в начале лета вырос, в том числе из-за дефицита перевозки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.