Названы самые популярные направления для отдыха среди россиян

Массовый сезон отпусков стартовал, впереди июньские длинные выходные. По данным туроператоров, многие россияне планируют сменить обстановку и собираются путешествовать по стране. Среди самых популярных направлений – Сочи и Санкт-Петербург.

По словам главы города-курорта, в Сочи ожидают до конца года более 7 миллионов человек. Между Москвой и Петербургом увеличили количество регулярных поездов – появилось более 20 дополнительных рейсов. Хорошим спросом пользуются экскурсионные туры по Золотому кольцу и Казани.

Что происходит с ценами на билеты, какие варианты проживания доступны, помимо гостиниц и отелей? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.