Около 7 млн человек отправятся на отдых в Сочи в 2022 году – глава города

С наступления лета начался самый активный период, чтобы летать на море. По данным туроператоров, многие россияне собираются путешествовать по стране.

В 2022 году москвичи по традиции выбирают отдых в Сочи. Как сообщил глава города Алексей Копайгородский, в Сочи ожидают около семи миллионов туристов до конца года, а за лето – четыре миллиона человек.

Впереди длинные выходные. По данным туроператоров, много туристов будет в Санкт-Петербурге и Калининграде. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.