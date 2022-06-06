Ростуризм надеется, что популярные для отдыха страны будут принимать карты "Мир"

Карты "Мир" будут принимать в самых популярных у российских туристов странах. На это очень рассчитывают в Ростуризме.

Вопрос с Египтом, например, планируют решить уже к сентябрю. Сейчас "Миром" активно пользуются в 10 государствах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.