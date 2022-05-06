"Аэрофлот" возобновил рейсы в Стамбул и Анталью

"Аэрофлот" с 6 мая возобновил регулярные рейсы в Анталью и Стамбул. Эти направления по традиции одни из самых популярных в майские праздники.

О том, сколько стоят билеты в Турцию и можно ли их еще купить, – в эфире телеканала Москва 24.