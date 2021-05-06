В рубрике "Орел и ПЦР-шка" телезрителям рассказали, что требуется для въезда на Сейшелы

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Орел и ПЦР-шка". В ней телезрителям рассказывают о странах, которые на данный момент открыты для поездок.

На Сейшелы можно попасть прямым рейсом. Если раньше на острова пускали только привитых туристов, то с 25 марта можно поехать лишь с ПЦР-тестом. Сдать его нужно не ранее чем за 72 часа до поездки. Обязательный карантин тоже отменили.

Однако стоит быть внимательным, на Сейшелах сейчас образовалась новая вспышка коронавируса. Власти ужесточают ограничения, уже ввели комендантский час и приостановили работу школ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.