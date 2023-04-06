В Москве и Санкт-Петербурге откроют визовые центры Китая

Российские туристы вновь могут получить китайские туристические визы. Три года КНР из-за пандемии коронавируса не принимала гостей и не выпускала своих граждан.

Теперь, как сообщили в Генеральном консульстве, в Москве и Санкт-Петербурге собираются открыть визовые центры. По словам экспертов, среди россиян ожидается большой отложенный спрос на поездки в Китай.

Сложно ли будет самостоятельному туристу получить визу? Какие документы для этого понадобятся? И во сколько обойдутся билеты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.