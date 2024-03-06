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Новости

06 марта, 15:30

Туризм

Количество бронирований подмосковных отелей и коттеджей резко выросло в преддверии 8 марта

Количество бронирований подмосковных отелей и коттеджей резко выросло в преддверии 8 марта

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В подмосковных отелях и загородных домах продолжают активно бронировать номера на длинные праздничные выходные. В некоторых туристических комплексах мест уже практически не осталось.

Как отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, спрос на гостиничный отдых в 2024 году в два раза выше, чем в 2023 году, из-за того, что в этот раз москвичи могут себе позволить отдохнуть три дня, а в прошлом году выходной был всего один. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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