Количество бронирований подмосковных отелей и коттеджей резко выросло в преддверии 8 марта

В подмосковных отелях и загородных домах продолжают активно бронировать номера на длинные праздничные выходные. В некоторых туристических комплексах мест уже практически не осталось.

Как отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, спрос на гостиничный отдых в 2024 году в два раза выше, чем в 2023 году, из-за того, что в этот раз москвичи могут себе позволить отдохнуть три дня, а в прошлом году выходной был всего один. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.