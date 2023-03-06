Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:15

Туризм

Стоимость проживания в отелях РФ на 8 марта снизилась на 12%

Стоимость проживания в отелях РФ на 8 марта снизилась на 12%

"Аэрофлот" возобновит прямые рейсы из Москвы в Даламан с 6 апреля

Новости часа: Путин поддержал проект по внедрению "паспорта семьи мобилизованного"

РФ планирует изменить визовый режим с 6 странами

Россиян предупредили о подорожании авиабилетов в майские выходные

Россиян предупредили о подорожании билетов на внутренние авиарейсы в майские каникулы

Число стран для безвизового въезда россиян может увеличиться

Фирменный поезд "Таврия" впервые за сезон отправился в Евпаторию

Фирменный поезд "Таврия" впервые в сезоне отправился в Евпаторию

Первый сезонный поезд отправился из Москвы в Евпаторию

В российских отелях снизилась стоимость номера на 8 марта. Сервис онлайн-бронирования сравнил цены с аналогичным периодом в 2022 году. Оказалось, что цена упала на 12%.

На данный момент можно забронировать номер на три ночи чуть меньше, чем за 14,5 тысячи рублей. Речь идет о периоде с 4 по 12 марта.

Так, в Сочи можно снять номер в среднем за 3 900 рублей за ночь, в Санкт-Петербурге – за 3 200 рублей, в Нижнем Новгороде можно уложиться в сумму до 4 000 рублей. При этом проживание в московских отелях за год в среднем подорожало на 19%, теперь она составляет 4 300 рублей за ночь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика