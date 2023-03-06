Стоимость проживания в отелях РФ на 8 марта снизилась на 12%

В российских отелях снизилась стоимость номера на 8 марта. Сервис онлайн-бронирования сравнил цены с аналогичным периодом в 2022 году. Оказалось, что цена упала на 12%.

На данный момент можно забронировать номер на три ночи чуть меньше, чем за 14,5 тысячи рублей. Речь идет о периоде с 4 по 12 марта.

Так, в Сочи можно снять номер в среднем за 3 900 рублей за ночь, в Санкт-Петербурге – за 3 200 рублей, в Нижнем Новгороде можно уложиться в сумму до 4 000 рублей. При этом проживание в московских отелях за год в среднем подорожало на 19%, теперь она составляет 4 300 рублей за ночь.

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