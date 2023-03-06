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Туризм

Россиян предупредили о подорожании авиабилетов в майские выходные

Россиян предупредили о подорожании авиабилетов в майские выходные

Россиян предупредили о подорожании билетов на внутренние авиарейсы в майские каникулы

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Билеты на поезда и внутренние авиарейсы на майские выходные могут подорожать в пять раз. Об этом пишут СМИ со ссылкой на Альянс туристических агентств.

Так, перелет из Москвы в Сочи и обратно в пиковые дни может дойти до 40 тысяч рублей. Билеты на юг на поезде могут подорожать примерно на 50–70%. При этом изменятся цены на купе и СВ.

Между тем РЖД предоставят скидку 50% на детские билеты на поезда в период летних каникул. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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