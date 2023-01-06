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11:30

Туризм

Горнолыжный курорт "Красная Поляна" временно ограничил продажу ски-пассов

Горнолыжный курорт "Красная Поляна" временно ограничил продажу ски-пассов

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Горнолыжный курорт "Красная Поляна" ограничил продажу ски-пассов из-за высокой загруженности трасс. Ряд трасс закрыт из-за отсутствия снега, но несмотря на это в горах по-прежнему отдыхает большое количество туристов. В период праздников в отелях почти нет свободных мест.

Отдыхающим приходится стоять в огромных очередях.

"Сегодня я встала в 7 утра, чтобы купить ски-пасс потому что продается он только в 8 утра. Просто так приехать и купить ски-пасс в кассах в данный момент не получится. Вчера я простояла в очереди час, чтобы скатиться один раз", – рассказывает туристка.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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