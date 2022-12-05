Москвичам рассказали, как добраться до Валдая

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться из Москвы в Валдай, который находится в Новгородской области, можно на поезде за шесть часов. Билет стоит около одной тысячи рублей. Быстрее всего получится доехать на машине – поездка займет пять часов, а цена за бензин составит 1,7 тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24