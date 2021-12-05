Телезрителям рассказали, какие COVID-ограничения будут в праздники в российских городах

К Новому году вместе с мандаринами и шампанским в этот раз стоит запастись еще одной очень важной вещью - QR-кодом. Особенно пригодится он тем, кто запланировал путешествие.

Так, попасть в бары Санкт-Петербурга можно без серьезных ограничений. Но QR-код понадобится, если планируется культурный отдых.



Без QR-кода ждут гостей отели Казани. Это так же одно из самых популярных направлений на Новый год. Правда, дальше номера и местного ресторана без сертификата о вакцинации не пройти.

Те, кто планирует отдых на побережье Балтийского моря также должны учитывать все ограничения. Калининград с его европейским рождественским убранством в этом плане очень строг. Даже с теми, кто собирается жениться.

Подробнее об ограничениях, установленных в российских городах, – на телеканале Москва 24.