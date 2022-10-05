Эксперты прокомментировали ситуацию с высадкой россиян с транзитных рейсов

У россиян возникли сложности за рубежом с перелетами в Европу. Уже известно несколько случаев, когда транзитных туристов снимали с рейса. Причиной назвали отсутствие "шенгена" для страны, в которой намечена пересадка.

Что посоветовали юристы? Как не попасть в подобную ситуацию? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.