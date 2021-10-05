Туристам рассказали, на каких условиях можно посетить Армению

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Путник Ви". В ней рассказывают о странах, где принимают привитых россиян или тех, кто готов предоставить отрицательный ПЦР-тест.

В Армении, если вы привиты "Спутником Лайт", на границе попросят предоставить отрицательный результат анализа на коронавирус. Это в случае, когда прививка сделана менее чем за 28 дней до поездки. Что касается "Спутника V", "ЭпиВакКороны" и "КовиВака" – закончить курс нужно за 2 недели до отпуска.

Результаты анализов и сертификаты у туристов принимают только через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19". Для пассажиров младше семи лет не нужны ни отрицательный ПЦР, ни сертификат о вакцинации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.