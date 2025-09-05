Форма поиска по сайту

05 сентября, 11:30

Туризм

Аналитики рассказали, жители каких регионов чаще других приезжают в Москву

Аналитики рассказали, жители каких регионов чаще других приезжают в Москву

Чаще всего посмотреть Москву приезжают туристы из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей, а также Республики Татарстан, сообщили аналитики. По словам вице-президента АТОР по въездному туризму Александра Мусихина, активно посещают столицу и иностранные туристы.

Обычно они проводят в Москве около четырех дней и тратят за это время около 950 долларов. В целом за тур в столице иностранец отдает в среднем около 2 тысяч долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмвидеоИван ЕвдокимовАнастасия Тареева

