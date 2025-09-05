Форма поиска по сайту

05 сентября, 07:45

Новости регионов: на Дальнем Востоке запустят первые круизы

На Дальнем Востоке в следующем году запустят первые круизы. Маршрут проляжет от Владивостока через Сахалин на Камчатку. Ранее таким образом путешествовать по региону можно было только в советское время.

В Республике Алтай уже выпал первый снег. Снежный фронт покрыл землю, деревья и автомобили, образовались сугробы в несколько сантиметров. Для местных жителей это привычное явление, ведь в регионе снег часто выпадает уже в сентябре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмтранспортпогодарегионывидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

