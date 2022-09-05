Железнодорожные перевозки в Крым увеличились на 68% в 2022 году

Крым в этом году, несмотря на авиаограничения, остается популярным у туристов местом отдыха. Железнодорожные перевозки увеличили на 68%. А в августе вырос и поток автотуристов.

В данный момент начинается бархатный сезон, многие предпочитают проводить его именно в Крыму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.