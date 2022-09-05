Россиянам стали доступны туры в Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию. Арабский мир, в отличие от Европы, постепенно снимает барьеры для туристов из РФ.

Станет ли отдых в этих странах альтернативой средиземноморскому? Пустят ли на пляж и в бар без дресс-кода? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.