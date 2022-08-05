Россияне стали чаще выбирать экзотические направления для отдыха

Россияне стали чаще выбирать для отдыха экзотические направления, среди которых Иран.

Эксперты отмечают рост спроса на такие туры, как и в целом увеличение интереса к экзотическим направлениям.

Есть ли пакетные предложения, как долететь? И сможет ли Иран стать таким же популярным, как Турция и Египет? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.