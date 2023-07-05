Три оздоровительных маршрута появились в туристическом сервисе Russpass

В туристическом сервисе Russpass появились три оздоровительных маршрута. Они проходят по московским паркам с посещением павильонов "Здоровая Москва". Об этом сообщает портал mos.ru.

Например, можно устроить пробежку в "Сокольниках" через розарии и Сиреневый сад, погулять по "Макету Москвы" на ВДНХ или проехать на велосипеде по парку Горького и "Музеону" с началом маршрута в Нескучном саду. Каждая из прогулок предполагает посещение медицинского павильона. Они работают в парках без выходных, праздников и предварительной записи. Посетителям понадобятся только паспорт и московский полис ОМС.

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