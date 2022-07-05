Почти треть россиян столкнулась с проблемами при бронировании жилья

Половина россиян столкнулась с проблемами при планировании отпуска летом – это результат опроса сервиса GEO.Platforma. Путешественники также пожаловались на сложности при бронировании жилья – таких 33%.

Весной перестали работать Booking и Airbnb. Их сменили отечественные аналоги. Где можно снять дом на выходные, какими сервисами пользуются москвичи и как не нарваться на сайт-фальшивку – в эфире телеканала Москва 24.