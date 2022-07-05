50% россиян столкнулись с проблемами при планировании отпуска

Половина россиян столкнулась с проблемами при планировании отпуска летом. Это следует из опроса сервиса GEO.Platforma.

Путешественники жалуются, в том числе на сложности при бронировании жилья – таких 33%.

Отмечается, что весной перестали работать Booking и Airbnb . Их сменили отечественные агрегаторы.

Где можно снять дом на выходные, какими сервисами пользуются москвичи и как не нарваться на сайт-фальшивку – в эфире телеканала Москва 24.