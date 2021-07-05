В изоляции на Кубе остаются более 130 российских туристов

Более 130 российских туристов остаются в изоляции на Кубе. Они находятся в отеле в своих номерах из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщила генконсул России в Гаване Нана Мгеладзе.

При этом, по словам самих туристов, чувствуют они себя хорошо. Многие даже сделали прививку и ПЦР-тесты перед вылетом. По мнению россиян, возможно, всему виной какая-то случайная ошибка.

Ситуацию уже прокомментировали в Ассоциации туроператоров. Там уточнили, что туристы с положительным ПЦР-тестом не смогут получить компенсацию за сорванный отдых.

Сейчас около 80 человек ждут повторных тестов. Посол Кубы пообещал, что в стране примут все меры для скорейшего разрешения ситуации с российскими туристами. Об этом пишут информагентства. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.