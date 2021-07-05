Посол сообщил о готовности Кубы решить ситуацию с российскими туристами

16:30
Посол Кубы пообещал, что в стране примут все меры для скорейшего разрешения ситуации с российскими туристами.
Ранее сообщалось, что с группы людей уже сняли изоляцию – всего 103 человека. Еще 89 человек ждут результаты ПЦР-тестов. Об этом сообщили в Ростуризме.
Россияне оказались изолированы в местных отелях из-за подозрения на коронавирус. При этом, по словам самих туристов, чувствуют они себя хорошо. Многие сделали прививку и ПЦР-тесты перед вылетом. По мнению россиян, возможно, всему виной какая-то случайная ошибка.
Ситуацию уже прокомментировали в Ассоциации туроператоров. Там уточнили, что туристы с положительным ПЦР-тестом не смогут получить компенсацию за сорванный отдых. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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