Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с российскими туристами на Кубе

Роспотребнадзор разбирается в ситуации с российскими туристами на Кубе. В изоляции там находятся не менее 150 россиян из-за положительных ПЦР-тестов.

Речь идет о гражданах с трех рейсов, которые прилетели на Кубу с 30 июня по 2 июля. Сначала заболевание выявили у 133 человек. По результатам повторного анализа коронавирус подтвердился у 33.

При этом, по словам самих туристов, чувствуют они себя хорошо, никто из них ковидом не болеет, и многие даже прошли вакцинацию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.