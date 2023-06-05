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Туризм

Почти треть москвичей планируют потратить на отпуск более 150 тыс рублей

Почти треть москвичей планируют потратить на отпуск более 150 тыс рублей

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Почти треть москвичей планируют потратить на отпуск в этом году более 150 тысяч рублей. Исследование провели специалисты IT-компании для гостиничного бизнеса Bnovo и сервиса OneTwoTrip.

Сопоставимые суммы за путевки могут выложить жители Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Свердловской области. Большинство же россиян потратят на каникулы от 50 до 80 тысяч рублей. А 13% уверены, что уложатся в 10–30 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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