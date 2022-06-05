Москвичам рассказали, где отдохнуть этим летом

Сезон отпусков набирает обороты. В аэропорту Внуково образовались огромные очереди из туристов. В этом году москвичи по традиции выбирают Сочи. Это самое популярное направление по России.

В случае с заграницей тоже никаких сюрпризов: лидируют Турция и Египет. Во сколько этим летом обойдет отдых у моря? И как можно сэкономить? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

