Мексика пообещала решить проблему с оформлением электронных виз россиянам. В посольстве страны заявили, что о сложностях уже сообщили миграционным властям, которые отвечают за работу сайта.

Ранее стало известно, что у туристов из России возникли проблемы при оформлении онлайн-заявки на визу. При указании российского гражданства на экране высвечивалось сообщение на украинском языке о том, что запрос не обработан.

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