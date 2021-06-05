Греция продлила порядок въезда для граждан России и других стран

Греция продлила до 14 июня порядок въезда граждан России и других стран. Ограничений на количество въезжающих россиян нет. Им не придется проходить карантин при предъявлении или сертификата вакцинации, или отрицательного ПЦР-теста, или справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител.

Путешественники, независимо от национальности, за день до прибытия в страну должны заполнить специальную электронную форму и получить подтверждение. Это документ путешественника. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.