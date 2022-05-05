Почти 5 млрд рублей вернули россиянам по программе детского кешбэка

Почти пять миллиардов рублей уже вернули россиянам с 31 марта по программе детского кешбэка. Об этом рассказали в Ростуризме.

Всего на данный момент купили уже более 300 тысяч путевок.

Между тем родителям стоит максимально внимательно отнестись к выбору летнего лагеря для ребенка. Очень важно следить, чтобы там соблюдали все санитарные нормы, предупредили в Роспотребнадзоре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

