Северный Кавказ вошел в пятерку самых продаваемых туристических направлений РФ в 2022 году

На вторые майские праздники многие россияне выбирают для отдыха Северный Кавказ. В этом году регион впервые вошел в пятерку самых продаваемых туристических направлений России.

Путешественников притягивает богатая природа, а также достопримечательности. Многие из них входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них знаменитая дербентская цитадель Нарын Кала.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.