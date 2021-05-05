Испания возобновит выдачу виз россиянам с 12 мая

С 12 мая визовый центр Испании возобновит выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом сообщает генконсульство страны в Москве.

Желающим подать заявление следует обращаться по предварительной записи в Испанский визовый центр. В первую очередь это те, у кого уже была испанская виза со сроком действия не менее одного года.

В приоритете будут владельцы предыдущих виз на 2, 3 и 5 лет, а также родственники граждан ЕС и собственники. Новые визы выдадут с датой не раньше 1 июня. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.