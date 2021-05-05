Россиянам рассказали, что требуется для въезда в Черногорию

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Орел и ПЦР-шка". В ней телезрителям рассказывают о странах, которые на данный момент открыты для поездок.

Те, кто отправляется в Черногорию и у кого есть разрешение на постоянное или временное пребывание в стране, должны иметь при себе ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до пересечения границы, или справку о полной вакцинации. Кроме того, при подозрении на коронавирус человека могут посадить на двухнедельных карантин.

Гости из Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии могут въезжать в Черногорию без справки.

Ранее министр финансов и соцзащиты Черногории пообещал в предстоящем туристическом сезоне отменить ПЦР-тесты для граждан России, Украины, Белоруссии и Северной Македонии. Однако конкретной даты он не назвал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.