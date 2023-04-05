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Туризм

Налог для туристов предложили ввести в Индонезии

Налог для туристов предложили ввести в Индонезии

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В Индонезии хотят ввести налог для иностранцев, чтобы бороться с незаконопослушными туристами. Последних часто ловят за нарушение ПДД, иногда им даже грозят депортацией.

Власти Бали уверены, это происходит из-за того, что остров является одним из самых доступных туристических направлений в мире. К ним приезжают туристы с низким доходом и нарушают там законы. По мнению властей, новый налог должен помочь отфильтровать путешественников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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