КНР планирует открыть визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге

Китай планирует открыть визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге. Дипломаты подчеркнули, что пока там еще не принимают заявления на визы, но уже идут переговоры с российскими партнерами по вопросам сотрудничества. После запуска визовых центров процесс оформления документов должен ускориться.

В конце марта власти КНР разрешили въезд иностранным туристам в составе туристических групп. Россияне в данный момент могут подавать заявления на все типы виз в Китай. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.