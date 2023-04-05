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Туризм

Названа цена проезда в фирменном поезде "Таврия" в Симферополь

Названа цена проезда в фирменном поезде "Таврия" в Симферополь

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144 тысячи за билет до Крыма. Столько придется заплатить за проезд в фирменном поезде "Таврия" в вагоне люкс, который идет из Москвы в Симферополь. Есть и дешевле, но их стремительно раскупают. Также самые востребованные маршруты – в Сочи и Анапу.

Из-за ажиотажного спроса запустят более 1,5 тысячи дополнительных поездов, большая часть из которых отправится на Черноморское побережье и курорты Северного Кавказа. Без внимания не останутся и другие популярные города, например, Санкт-Петербург и Казань.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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