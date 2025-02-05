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05 февраля, 12:30

Туризм

Новости мира: туристы устремились в Китай, чтобы увидеть цветение розовой табебуйи

Новости мира: туристы устремились в Китай, чтобы увидеть цветение розовой табебуйи

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Туристы со всего мира съезжаются в экологический парк на юге Китая, чтобы увидеть цветение розовой табебуйи. На территории в 400 тысяч квадратных метров находится больше 6 тысяч растений, также оборудованы смотровые площадки.

Тем временем в чилийской коммуне Литуэче разрастается лесной пожар. Огонь уже охватил 150 гектаров и добрался до жилых домов. Локализовать возгорание из-за жары и ветра пока не получается. Местные власти призвали людей эвакуироваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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