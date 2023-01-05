Москвичам рассказали о путешествии в уральский город Воткинск



Зрителям Москвы 24 рассказали об одном из городов, расположенных на Урале. Воткинск известен, как родина Петра Ильича Чайковского. Здесь он вырос, а многие пейзажи стали вдохновением для создания всем известных симфоний.

Чтобы прогуляться по улицам, где когда-то бродил великий композитор, лучше воспользоваться самолетом. Рейсы совершаются каждый день, около 3-4 вылетов. Время в пути займет около 2 часов. Цена билета от 7 тысяч рублей. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.