04 декабря, 17:15Туризм
Москва стала востребованным местом встречи Нового года среди туристов
Москва переживает настоящий туристический бум – почти за год ее посетили около 20 миллионов гостей. Многие стремятся встретить Новый год в столице. На праздники большинство номеров уже забронированы.
В свободное время туристы предпочитают ходить на обзорные экскурсии. Кремль, храм Христа Спасителя, павильоны ВДНХ, смотровая площадка на Воробьевых горах – наиболее популярные локации.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.