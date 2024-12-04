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04 декабря, 17:15

Туризм

Москва стала востребованным местом встречи Нового года среди туристов

Москва стала востребованным местом встречи Нового года среди туристов

Участники молодежной экспедиции из Москвы вылетят из Кейптауна в Антарктиду 4 декабря

Количество туристов, посетивших столицу за 9 месяцев, выросло на 8% в 2024 году

Сергей Собянин сообщил о росте туристического потока в Москву

За первые 9 месяцев 2024 года Москву посетили почти 20 миллионов человек

Новости часа: почти 20 млн туристов приняла Москва в этом году

Новости часа: Москва приняла 19,7 млн гостей за девять месяцев 2024 года

Новости часа: Москва приняла 19,7 млн гостей за девять месяцев 2024 года

Собянин: туристический поток в Москву за январь – сентябрь вырос на 8%

Российские туристы массово столкнулись с проблемами при въезде в Мексику

Москва переживает настоящий туристический бум – почти за год ее посетили около 20 миллионов гостей. Многие стремятся встретить Новый год в столице. На праздники большинство номеров уже забронированы.

В свободное время туристы предпочитают ходить на обзорные экскурсии. Кремль, храм Христа Спасителя, павильоны ВДНХ, смотровая площадка на Воробьевых горах – наиболее популярные локации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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