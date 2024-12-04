Москва стала востребованным местом встречи Нового года среди туристов

Москва переживает настоящий туристический бум – почти за год ее посетили около 20 миллионов гостей. Многие стремятся встретить Новый год в столице. На праздники большинство номеров уже забронированы.

В свободное время туристы предпочитают ходить на обзорные экскурсии. Кремль, храм Христа Спасителя, павильоны ВДНХ, смотровая площадка на Воробьевых горах – наиболее популярные локации.



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