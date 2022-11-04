Туроператоры назвали Турцию самым популярным направлением у москвичей в праздники

Некоторые москвичи на ноябрьские праздники решили отправиться за границу. Самым популярным направлением для отдыха стала Турция.

А Египет, наоборот, сдает свои позиции. Спрос на поездки в эту страну упал по сравнению с прошлым годом.

Например, восьмидневные пакетные туры в Аланию с вылетом 5 ноября стоят от 42 тысяч рублей. В пакет включены завтраки и размещение в трехзвездочной гостинице.

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