14:25Туризм
Туроператоры назвали Турцию самым популярным направлением у москвичей в праздники
Некоторые москвичи на ноябрьские праздники решили отправиться за границу. Самым популярным направлением для отдыха стала Турция.
А Египет, наоборот, сдает свои позиции. Спрос на поездки в эту страну упал по сравнению с прошлым годом.
Например, восьмидневные пакетные туры в Аланию с вылетом 5 ноября стоят от 42 тысяч рублей. В пакет включены завтраки и размещение в трехзвездочной гостинице.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.