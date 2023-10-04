"Актуальный репортаж": туристы РФ стали чаще выбирать аренду квартир вместо отелей

Туристы в России все чаще отказываются от отелей в пользу аренды квартир. Об этом говорят представители сервисов бронирования.

По их словам, такое жилье максимально безопасно и позволяет сэкономить. Отельеры этим недовольны и требуют тщательнее проверять налоговую ответственность конкурентов.

Действительно ли так велика разница в цене, и в чем подводные камни аренды? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.