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04 октября, 08:00

Туризм

Названы три популярных направления для отдыха в ноябрьские праздники

Названы три популярных направления для отдыха в ноябрьские праздники

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Россияне начали планировать ноябрьские выходные. Известно, что отели пока не успели поднять цены на длинные выходные, хотя за год спрос на туристическое жилье в эти даты вырос в полтора раза. Об этом говорят данные одного из сервисов бронирования.

Самым популярным городом на ноябрьские выходные пока остается Петербург. В тройку лидеров вошли также Москва и Мурманск. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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