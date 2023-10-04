Названы три популярных направления для отдыха в ноябрьские праздники

Россияне начали планировать ноябрьские выходные. Известно, что отели пока не успели поднять цены на длинные выходные, хотя за год спрос на туристическое жилье в эти даты вырос в полтора раза. Об этом говорят данные одного из сервисов бронирования.



Самым популярным городом на ноябрьские выходные пока остается Петербург. В тройку лидеров вошли также Москва и Мурманск. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.