Туристам рассказали, на каких условиях можно посетить Венгрию

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Путник Ви". В ней рассказывают о странах, где принимают привитых россиян или тех, кто готов предоставить отрицательный ПЦР-тест.

В Венгрии туристов уже принимают без карантина. Для привитых "Спутником V" ограничений нет, при этом нужен сертификат о вакцинации либо отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов. Что касается детей, им сертификаты оформлять не нужно, но сопровождающий должен быть привит. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.