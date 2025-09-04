Руководитель визовой компании рассказал о невозможности вернуть деньги за визы в Китай

Руководитель визовой компании рассказал, что вернуть деньги за уже оформленные визы в Китай невозможно. По его словам, у консульств отсутствуют такие инструменты, а до вступления безвизового режима все обязательства по рассмотрению заявок выполняются по действующим правилам.

С 15 сентября туристические визы для въезда в Китай россиянам будут не нужны. Тем не менее многие уже подали документы на их получение и заплатили за оформление. Стоимость виз доходила до нескольких десятков тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.