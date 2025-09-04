Форма поиска по сайту

Руководитель визовой компании рассказал о невозможности вернуть деньги за визы в Китай

Путин заявил, что Россия введет безвизовый режим для граждан Китая

Эксперт рассказал, смогут ли россияне вернуть деньги за оформленные визы в Китай

Россиянам объяснили, можно ли вернуть расходы на оформление визы в Китай

Россияне решили вернуть деньги за оформление визы в Китай

Продажи авиабилетов в Китай выросли в 2 раза после отмены виз для россиян

Россиянам назвали стоимость путевок за границу в бархатный сезон

"Миллион вопросов": юрист рассказала, можно ли получить компенсацию за задержку рейса

Продажи билетов из Москвы в Китай выросли за сутки на 60%

МИД РФ получило ноту от посольства КНР о введении безвизового режима

Руководитель визовой компании рассказал, что вернуть деньги за уже оформленные визы в Китай невозможно. По его словам, у консульств отсутствуют такие инструменты, а до вступления безвизового режима все обязательства по рассмотрению заявок выполняются по действующим правилам.

С 15 сентября туристические визы для въезда в Китай россиянам будут не нужны. Тем не менее многие уже подали документы на их получение и заплатили за оформление. Стоимость виз доходила до нескольких десятков тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмвидеоАлексей ЛазаренкоЕлизавета Двирник

