Из Москвы запустили комбинированные рейсы на курорты юга России

На курорты юга России запустили комбинированные рейсы. С самолета пассажир будет пересаживаться на поезд и добираться до конечной точки.

Росавиация продлила запрет на работу аэропортов на юге страны. И комбинированные рейсы позволят добраться не только в Сочи, но и на другие южные курорты.

Сколько они стоят? И в какие города отправляются москвичи? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.