В АТА рассказали о стоимости туров на египетские курорты

Туроператоры начали продавать путевки в Египет. С 9 августа можно будет полететь в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал о стоимости.

"На авиабилеты спрос не возрос по той причине, что их мало в продаже и они стоят дороже, чем вы покупаете пакет. В пакет, например, все туроператоры закладывают, скажем, порядка 15–18 тысяч рублей. А если вы покупаете билеты, то они перевалят за 30 тысяч рублей", – объяснил Мкртчян.

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